Caso: "Lazio? Ognuno deve fare un passo. Si dovrebbe fare come la nostra dei meno nove"
L'ex biancoceleste Mimmo Caso si è espresso al Corriere dello Sport riguardo la situazione attuale che sta vivendo la Lazio e sulla protesta dei tifos
L'ex biancoceleste Mimmo Caso si è espresso al Corriere dello Sport riguardo la situazione attuale che sta vivendo la Lazio e sulla protesta dei tifosi.
Le dichiarazioni di Mimmo Caso al Corriere dello Sport
La situazione attuale
Non è una bella situazione, e tutto questo mi dispiace. Ritengo che ognuno debba fare un passo affinché si possa trovare una soluzione.
La protesta
La tifoseria della Lazio è qualcosa di meraviglioso, dal di fuori non me la sento di esprimere un giudizio in questa situazione cosi particolare e difficile. Si dovrebbe prendere esempio dalla nostra Lazio dei meno nove; la squadra non va penalizzata, ma non devono essere penalizzati neanche i tifosi: se questi problemi non verranno risolti, non si andrà da nessuna parte.