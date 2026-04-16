Caso: "Lazio? Ognuno deve fare un passo. Si dovrebbe fare come la nostra dei meno nove"

L'ex biancoceleste Mimmo Caso si è espresso al Corriere dello Sport riguardo la situazione attuale che sta vivendo la Lazio e sulla protesta dei tifos

Michelle De Angelis /
Mimmo Caso
Mimmo Caso

L'ex biancoceleste Mimmo Caso si è espresso al Corriere dello Sport riguardo la situazione attuale che sta vivendo la Lazio e sulla protesta dei tifosi.

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Le dichiarazioni di Mimmo Caso al Corriere dello Sport

La situazione attuale

Non è una bella situazione, e tutto questo mi dispiace. Ritengo che ognuno debba fare un passo affinché si possa trovare una soluzione.

La protesta

La tifoseria della Lazio è qualcosa di meraviglioso, dal di fuori non me la sento di esprimere un giudizio in questa situazione cosi particolare e difficile. Si dovrebbe prendere esempio dalla nostra Lazio dei meno nove; la squadra non va penalizzata, ma non devono essere penalizzati neanche i tifosi: se questi problemi non verranno risolti, non si andrà da nessuna parte.

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