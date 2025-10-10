Agostinelli: "Sarri? Ha capito che la squadra non può fare il gioco che vorrebbe lui..."

Andrea Agostinelli, cresciuto nelle giovanili del club biancoceleste ed ex centrocampista della Prima Squadra nelle stagioni 1975-1979, si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo le dichiarazioni rilasciate oggi dal Comandante Maurizio Sarri.

Le dichiarazioni di Agostinelli a Radiosei

Il modulo della Lazio

E’ ovvio che dal punto di vista difensivo la Lazio sia andata in difficoltà a livello difensivo con quello schieramento nell’emergenza e con 4 punte. Era una prova anche se ora non è il momento di prove.

Sulle parole di Sarri

Mi fa piacere ascoltare le dichiarazioni di Sarri. Mi fanno capire che ha percepito il momento e che ha capito che non può giocare come lui vorrebbe perchè non ha una squadra di palleggio. Ha capito che la squadra non può fare il gioco che vorrebbe lui. E’ la dimostrazione che si sta adattando alla situazione.

Queste sono assolutamente le giuste parole del tecnico, poi non vorrei che si passasse al punto di pensare che non avrebbe potuto fare meglio di quanto è stato fatto. A volte l’approccio è stato il problema, non solo le carenze tecniche della squadra. Ma è vero che nelle ultime tre partite c’è stata anche una crescita in tal senso. Ormai le cose sono conclamate. Quando sei l’unica in Europa a non poter fare mercato ed inoltre si aggiungono anche tanti infortunati, cosa vuoi dire all’allenatore.