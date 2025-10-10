Eleonora Goldoni e un calcio femminile da rivoluzionare

Spesso si parla di uguaglianza tra calcio maschile e femminile, della ricerca continua della parità dei sessi anche nel mondo calcistico. Non è dello stesso parere Eleonora Goldoni. La calciatrice della Lazio infatti ha espresso l'importanza oggettiva nel distinguere il calcio giocato dai calciatori di sesso maschile e quello invece femminile, il tutto rappresentato da importanti cambiamenti rivoluzionari non da poco.

Le parole di Eleonora Goldoni

Accorcerei di qualche metro le misure del campo e di alcuni centimetri le dimensioni della porta. Esattamente come accade nel basket con il canestro e con la rete nel volley. Non ha niente a che fare con il saper giocare a calcio ma la stazza e la muscolatura tra uomo e donna è ben diversa. Un portiere donna non potrai mai coprire la porta come lo fa un portiere uomo, è una questione di predisposizione fisica. Non si può paragonare un calciatore ad una calciatrice, sono percorsi diversi, mondi che si accomunano sulla base della stessa passione ma è come se fossero due sport diversi.

La carriere di Eleonora Goldoni

Calciatrice emiliana classe 1996. La carriere di Eleonora Goldoni è stata sempre di alto livello, giocando per squadre importanti e rappresentando un tassello fondamentale per ogni club in cui ha militato. Tutto inizia nel 2012 da Ferrara, quando veste la maglia del New Team Ferrara. Li ha mostrato qualità e numeri importanti che hanno portato la calciatrice a trasferirsi all'Inter, poche presenze a Milano. Poi il passaggio al Napoli, due anni con i partenopei. Ultima esperienza prima dell'approdo alla Lazio è con i neroverdi del Sassuolo. Dal 2023 la calciatrice gioca nella prima squadra della capitale dove è arrivata anche a vestire la maglia azzurra dell'Italia. Per lei in nazionale 7 presenze finora.