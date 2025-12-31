Provstgaard tra Sarri e l'augurio per il nuovo anno

Arrivato poco meno di un anno fa, in quello che è stato l'ultimo calciomercato aperto per i biancocelesti, Oliver Provstgaard saluta il 2025 aspettando il nuovo anno e divulgando il suo augurio per il 2026 a tutti. Il difensore danese lo fa tramite i suoi canali social e nelle ultime ore ha parlato anche del suo attuale allenatore, Maurizio Sarri, e della crescita che sta vivendo nella capitale proprio agli ordini del tecnico toscano.

Il messaggio tramite il profilo Instagram

Le sue parole su Sarri

Nell'intervista rilasciata a Samuele Mandarò, match analyst che ha condotto una approfondita analisi sulla fase difensiva di mister Maurizio Sarri, Provstgaard ha sottolineato come nell'arco di questi mesi sia migliorato sotto molti punti di vista e non solo relativi al calcio: "Sono cresciuto sotto tanti aspetti con Sarri e non solo calcistici".