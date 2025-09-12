Gli svincolati del 2026: quanti calciatori importanti

Il calciomercato è una delle questioni continuamente attive 365 giorni l'anno nel mondo del calcio. E' un dato di fatto che non ferma mai, ogni società si impegna a lavorare sul presente e sul futuro a breve e lungo termine. Quest'anno come non mai potrebbe essere il caso della Lazio. La società di Claudio Lotito infatti con il mercato bloccato per il periodo estivo potrebbe sfruttare qualche occasione a gennaio anche sfruttando quella che è la lista dei calciatori che saranno svincolati da giugno del 2026. Di seguito la lista ruolo per ruolo:

PORTIERI

Justin Bijlow (27, Feyenoord)

Yassine Bounou (34, Al-Hilal)

Thibaut Courtois (33, Real Madrid)

Mike Maignan (30, Milan)

Alexandr Maksimenko (27, Spartak Mosca)

Edouard Mendy (33, Al-Ahli)

Ilan Meslier (25, Leeds)

Manuel Neuer (39, Bayern Monaco)

Nick Pope (33, Newcastle)

Yann Sommer (36, Inter)

