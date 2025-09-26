Petrucci: "Si va verso Basic titolare. Sui cambi di lista ecco chi è il principale indiziato"

La Lazio si prepara alla trasferta di Genova dove incontrerà lunedì 29 settembre alle ore 20:45 la squadra di Vieira per la quinta giornata. Reduce da un inizio di campionato decisamente complicato, ora i biancocelesti sono chiamati a conquistare tre punti preziosi per far anche rifiatare un ambiente decisamente deluso, soprattutto dopo la pensate sconfitta sul derby contro la Roma.

In attesa del match, Matteo Petrucci ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale per parlare delle scelte di formazione di Maurizio Sarri, in estrema emergenza nel reparto di centrocampo.

Per Genova si va verso il 4-2-3-1 con Basic titolare. Le riflessioni al momento non sono esclusivamente legate al reintegro di Basic, ma soprattutto a chi dovrà fargli posto. Se Vecino dovesse dare garanzie, nella lista dei possibili tagli potrebbe rientrare Dele-Bashiru, se non dovesse farcela sarebbe Lazzari il principale indiziato.

In attacco mi aspetto Zaccagni a sinistra, Cancellieri a destra e Pedro, al momento in vantaggio su Dia, alle spalle di Castellanos. Noslin in questo momento è decisamente indietro nelle gerarchie, mentre Isaksen non è ancora pronto a partire dal primo.