Vieira: "La Lazio sta attraversando un periodo complicato. Dovremo..."

Dopo la vittoria del Genoa contro l’Empoli in Coppa Italia, che ha sancito il passaggio agli ottavi di finale dove affronteranno l’Atalanta, il tecnico rossoblù, Patrick Vieira, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita, soffermandosi anche sul prossimo impegno contro la Lazio, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45 allo stadio Marassi.

Le dichiarazioni di Vieira

Dobbiamo prima riprenderci dalla partita di oggi. Affronteremo la prossima gara con lo stesso approccio. Aitor sarà in panchina e sarà supportato dallo staff, quindi non ci saranno difficoltà nella comunicazione. Sappiamo bene quanto sia alta la qualità individuale dei giocatori della Lazio, anche se stanno attraversando un periodo complicato. Noi, però, dobbiamo concentrarci su una prestazione tatticamente solida.

Genoa alla ricerca della prima vittoria in campionato

La Lazio, come sottolineato dallo stesso allenatore del Genoa, sta attraversando un periodo complicato. Per questo motivo, i rossoblù cercheranno di approfittare delle difficoltà, anche dal punto di vista psicologico, per ottenere un risultato positivo. In campionato, il Genoa ha avuto un avvio difficile, collezionando due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro partite. Tuttavia, il successo contro l’Empoli nei sedicesimi di Coppa Italia ha riportato entusiasmo e fiducia nell’ambiente, che ora è determinato a conquistare la prima vittoria in campionato e affrontare la Lazio con la giusta mentalità.