Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Sebastiano, il figlio di Luca Pellegrini

Il terzino biancoceleste e la compagna Jennifer hanno accolto il loro primogenito

Matteo Ischiboni /
pellegrini

Giornata speciale per Luca Pellegrini. Il terzino della Lazio e la sua compagna Jennifer sono diventati genitori del loro primo figlio, Sebastiano
 

La gioia della coppia

La coppia, che negli ultimi mesi aveva condiviso con i propri follower la gioia dell’attesa, ha annunciato la nascita del piccolo con grande emozione.

https://www.instagram.com/stories/lucapellegrini3/3737441201352616520?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MTB0bXFweDBjdDZucQ==
 

 

