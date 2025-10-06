Fiocco azzurro in casa Lazio: è nato Sebastiano, il figlio di Luca Pellegrini
Il terzino biancoceleste e la compagna Jennifer hanno accolto il loro primogenito
Fiocco azzurro in casa Lazio
Giornata speciale per Luca Pellegrini. Il terzino della Lazio e la sua compagna Jennifer sono diventati genitori del loro primo figlio, Sebastiano.
La gioia della coppia
La coppia, che negli ultimi mesi aveva condiviso con i propri follower la gioia dell’attesa, ha annunciato la nascita del piccolo con grande emozione.
https://www.instagram.com/stories/lucapellegrini3/3737441201352616520?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MTB0bXFweDBjdDZucQ==