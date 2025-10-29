Luis Alberto: “Potevamo vincere lo scudetto con Inzaghi. Decidere di lasciare la Lazio…”
L’intervista dell’ex centrocampista biancoceleste Luis Alberto: il passato con la Lazio e i suoi ricordi a Roma
A più di un anno dal suo addio alla Lazio, Luis Alberto torna a parlare della sua esperienza nella Capitale. Il centrocampista spagnolo, per anni faro del gioco biancoceleste e protagonista di alcune delle stagioni più brillanti dell’era recente, ha lasciato un segno profondo nella memoria dei tifosi. Nel corso di questa intervista esclusiva al portale Flashscore.it, il “Mago” ripercorre i suoi anni a Roma, racconta alcuni dei suoi ricordi più belli con la Lazio - come il rapporto con Inzaghi - svelando il suo pensiero circa la nazionale spagnola il suo futuro ritiro dal calcio giocato.
