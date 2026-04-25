Serie A, festa per il Parma: il club gialloblù è matematicamente salvo
Grazie alla vittoria del Parma nella sfida contro il Pisa, il club gialloblù è matematicamente salvo dalla retrocessione in Serie B
Ancora una volta è lui l'uomo della provvidenza: Nesta Elphege entra dalla panchina e decide la sfida tra Parma e Pisa. Con un gol pesantissimo nel pomeriggio, il talento francese conferma il suo straordinario momento di forma e si prende la scena, trascinando i suoi compagni verso il successo.
Salvezza matematica per il Parma
Grazie a questa vittoria, il Parma può finalmente tirare un sospiro di sollievo: la squadra gialloblù festeggia ufficialmente la salvezza in Serie A. Una conquista meritata, che premia la costanza del gruppo e regala ai tifosi una fine di campionato serena, senza l'ansia dei calcoli dell'ultima ora.
Il Pisa resta nei guai
Situazione opposta per il Pisa: la sconfitta odierna lascia i nerazzurri bloccati in fondo alla classifica a quota 18 punti. La retrocessione in Serie B si fa sempre più vicina e concreta; per i toscani ora il destino non è più solo nelle loro mani, visto che potrebbero salutare la massima serie già oggi in caso di successo del Lecce.