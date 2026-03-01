Torino-Lazio, D’Aversa: “Situazione difficile, voglio coraggio”
Le parole del tecnico dei granata nel pre partita
Nel pre partita di Torino - Lazio, il tecnico dei granata Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
Queste le sue parole:
Arrivo con grande entusiasmo. Vengo in una situazione con difficoltà, altrimenti non sarebbe servito un cambio di allenatore. In questo momento devo analizzare il morale della squadra, dopo un cambio è sempre basso. I ragazzi si sentono responsabili come è giusto che sia. Serve ricreare entusiasmo dopo in sconfitta così pesante e serve ragionare dei principi importanti”.
Quando si parla di gol subiti serve ragionare sulla fase difensiva e non sul rapporto. La squadra ha avuto anche 9 clean sheet e significa che la difesa ha defezioni dal punto di vista mentale. Serve lavorare sulla testa e cercare, anche nelle difficoltà, di continuare a essere determinati e concentrati”.
“La prima cosa che ho chiesto ai miei è coraggio. Ho 5 attaccanti, mi sembrava opportuno partire con due attaccanti forti. Poter giocare con loro e un centrocampista offensivo come Vlasic dipende dalla loro interpretazione voglio che mi dimostrino che possono coesistere insieme”.