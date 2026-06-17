Primavera Lazio, Calvani verso l'addio: trattativa avanzata con il Milan
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Dopo aver militato nel settore giovanile biancoceleste, prima di approdare in Primavera, Lorenzo Calvani sembra esser arrivato ai titoli di coda della sua esperienza nella Capitale. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il giovane talento 2008 è infatti a un passo dal Milan, con cui è trattativa avanzata.
L'indiscrezione di Di Marzio
Milan, in arrivo Lorenzo Calvani dalla Lazio: trattativa avanzata per il classe 2008.