Provedel vicinissimo all'Inter. L'agente: "Siamo fiduciosi, è sempre stato…"

Arrivano altre notizie legate al mercato in uscita della Lazio, questa volta legate alla porta.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro di Ivan Provedel sarà all'Inter. L'accordo è vicinissimo con i nerazzurri che verseranno nelle casse della Lazio una cifra di 3 milioni di euro. A conferma di ciò sono arrivate le parole dell'agente di Provedel ai microfoni di Sky Sport.

Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi.