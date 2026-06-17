Provedel vicinissimo all'Inter. L'agente: "Siamo fiduciosi, è sempre stato…"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro di Ivan Provedel sarà all'Inter

Beniamino Civitelli /
Provedel

Arrivano altre notizie legate al mercato in uscita della Lazio, questa volta legate alla porta.

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Provedel vicinissimo all'Inter

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro di Ivan Provedel sarà all'Inter. L'accordo è vicinissimo con i nerazzurri che verseranno nelle casse della Lazio una cifra di 3 milioni di euro. A conferma di ciò sono arrivate le parole dell'agente di Provedel ai microfoni di Sky Sport.

Le parole dell'agente di Provedel

Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi.

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