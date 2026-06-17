Provedel vicinissimo all'Inter. L'agente: "Siamo fiduciosi, è sempre stato…"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro di Ivan Provedel sarà all'Inter
Arrivano altre notizie legate al mercato in uscita della Lazio, questa volta legate alla porta.
Provedel vicinissimo all'Inter
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro di Ivan Provedel sarà all'Inter. L'accordo è vicinissimo con i nerazzurri che verseranno nelle casse della Lazio una cifra di 3 milioni di euro. A conferma di ciò sono arrivate le parole dell'agente di Provedel ai microfoni di Sky Sport.
Le parole dell'agente di Provedel
Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene. Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e credo che per lui sarebbe la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Sicuramente è importante e verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi.