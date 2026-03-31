Lazio, spunta un indizio sul futuro di Pedro: ecco di cosa si tratta

A fine stagione il contratto di Pedro con la Lazio arriverà al traguardo. Per l’infinito campione spagnolo, che compirà 39 anni proprio la prossima estate, si avvicina il momento delle grandi decisioni. Tuttavia, un indizio concreto sulla sua permanenza a Roma è già arrivato.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

L'indizio sul futuro di Pedro

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'attaccante avrebbe rinnovato per un altro anno l’affitto della sua attuale abitazione nella Capitale. Una mossa silenziosa che potrebbe legarlo all'ambiente biancoceleste per altri dodici mesi. Adesso, il vero nodo da sciogliere non è tanto il "dove", quanto il "come". Pedro si trova davanti a un bivio affascinante per la chiusura della sua gloriosa carriera. Da una parte c'è la tentazione romantica di tornare a casa per un'ultima passerella con la maglia del Tenerife; dall'altra c'è l'idea di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Se dovesse restare alla Lazio, infatti, lo scenario più probabile non lo vedrebbe più in campo, bensì in panchina come allenatore di una delle squadre del settore giovanile.

Uno scenario in continua evoluzione

Il rinnovo del contratto d'affitto fa pendere la bilancia verso l'ipotesi della panchina con i giovani aquilotti. Tuttavia, la situazione resta del tutto aperta e priva di certezze assolute. Pedro si sta prendendo tutto il tempo necessario per riflettere sulla scelta migliore, ma intanto l'ambiente laziale incassa questo primo importante segnale con ottimismo: perdere un leader carismatico come lui a parametro zero sarebbe un vero peccato.

