Calciomercato Lazio, a Formello torna di moda un profilo de La Liga: ecco di chi si tratta

In casa Lazio si comincia già a programmare la rivoluzione estiva per il reparto arretrato e un vecchio pallino è pronto a tornare di moda. Si tratta di Arnau Martinez, gioiello del Girona già cercato dai biancocelesti durante la scorsa sessione di gennaio.

Photo by Judit Cartiel/Getty Images via onefootball

Calciomercato Lazio: per la difesa del futuro spunta di nuovo Arnau Martinez

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, a Formello è tornato a farsi sentire il nome del calciatore de La Liga. Classe 2003 e attuale capitano del club spagnolo, Martinez è il classico difensore moderno e "multiruolo": nasce come terzino destro, ma sa muoversi benissimo anche a sinistra, al centro e persino qualche metro più avanti sulla fascia. Il suo contratto scade nel 2027 e la sua valutazione attuale si aggira intorno ai 14 milioni di euro, ma a giugno il prezzo potrebbe essere ridiscusso. La concorrenza delle big europee è tanta, tuttavia, per il momento la Lazio lo tiene in cima alla lista.

Un reparto tutto da rifare: la situazione dei rinnovi

L'interesse per lo spagnolo nasce da una necessità evidente: la difesa della Lazio va praticamente ricostruita. Guardando la rosa attuale, Hysaj è ormai ai saluti visto il contratto in scadenza a giugno, mentre un corposo blocco di titolari andrà in scadenza nel 2027 (tra cui Gila, Romagnoli, Patric, Gigot, Lazzari e Pellegrini). Al momento, gli unici veri "blindati" a lungo termine per il futuro sono Marusic, Nuno Tavares e il giovane Provstgaard.

Assalto in estate: serve lo scatto decisivo

Per la prossima estate è già virtualmente bloccato l'arrivo di Alfonso Pedraza dal Villarreal, un innesto di spessore che però non basta a coprire tutti i buchi che si creeranno. Serve almeno un altro colpo di livello e l'identikit del capitano del Girona sembra davvero perfetto per rimpolpare la retroguardia. Martinez sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato europeo: se la Lazio vuole portarlo nella Capitale, dovrà muoversi d'anticipo e bruciare sul tempo una concorrenza agguerrita.