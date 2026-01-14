La conferenza stampa di Ratkov e Taylor: quando è prevista
In programma la conferenza stampa di Petar Ratkov e Kenneth Taylor
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Dopo gli esordi con la maglia biancoceleste in occasione della trasferta di Verona, Petar Ratkov e Kenneth Taylor si presenteranno ufficialmente in conferenza stampa venerdì 16 gennaio alle ore 11:00, presso lo lo studio televisivo del Training Center S.S. Lazio a Formello.
Dove verrà trasmessa
La conferenza verrà trasmessa in diretta sul sito sslazio.it, sull’App ufficiale S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, 89.3 FM e su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, per garantire la visione a tutti i tifosi biancocelesti interessati.