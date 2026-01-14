Lazio, si continua a lavorare sull'attacco: ecco un nuovo profilo

La Lazio è uno dei club italiani più attivi in questa finestra di calciomercato invernale. I biancocelesti continuano a lavorare incessantemente. Dopo una prima fase che ha visto le cessioni di Castellanos (al West Ham) e Guendouzi (al Fenerbahce) sono arrivati i colpi in entrata con Ratkov (dal Salisburgo) e Taylor (dall'Ajax). Non è finita qui, il direttore Fabiani sta lavorando ancora sia in uscita che in entrata e dall'Inghilterra, tramite il suo profilo social X, l'esperto di mercato Ben Jacobs, ha parlato di un interesse della Lazio per l'ala Philip Otele, attualmente al Basilea. Gli occhi dei capitolini sembrerebbero infatti puntati su un nuovo nome per l'attacco.

Philip Otele con la maglia del Basilea

Il profilo di Otele

Un nome non conosciutissimo ma con dei numeri abbastanza importanti. Statistiche che hanno portato la società biancoceleste a chiedere informazioni sull'esterno classe '99, seguito anche da Birmingham City, Wolverhampton, Bournemouth e Celtic. Il club svizzero sarebbe disposto a lasciarlo già partire a gennaio per una cifra che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. Le sue caratteristiche sono la velocità ed il dribbling ed in questa stagione Otele ha messo a referto 8 gol e 30 assist in tutte le competizioni. In estate è stato vicino al Fulham, poi l'affare è saltato. Nelle prossime ore capiremo davvero quanto sia concreto l'interesse della Lazio per il calciatore.

Capitolo uscite

A tener banco, dalle parti di Formello, è anche la situazione legata alle cessioni. I giocatori della Lazio piacciono e destano interesse. Al momento i profili che potrebbero sono quelli di Matteo Cancellieri, esterno che piace molto al Brentford e quello del centrocampista Reda Belahyane, per lui nelle ultime ore è nato un interesse importante da parte della Cremonese.