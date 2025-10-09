I portieri più preziosi della Serie A: uno di loro è della Lazio, ecco di chi si tratta

E' stata da poco stilata la classifica dei portieri più preziosi del campionato di Serie A e il tutto è stato riportato da SkySport.

Tra i portieri più costosi, rientra anche un biancoceleste: Christos Mandas, con un valore di mercato pare a 7 milioni di euro.

mandas

Il profilo del giocatore

Classe 2001, Christos Mandas è un portiere della S.S. Lazio, cresciuto nel settore della squadra greca Atromitos. Il suo debutto con la maglia biancoceleste risale a gennaio del 2024, durante il derby capitolino di Coppa Italia; in Serie A, invece, il portiere greco ha esordito nel marzo dello stesso anno, contro l'Udinese.

La classifica dei portieri più preziosi

La lista conta ben 14 portieri del campionato italiano, ecco i loro nomi: