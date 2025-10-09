Sarri interverrà nei canali ufficiali della Lazio: ecco data e orario

Attraverso una nota ufficiale, la società ha annunciato la presenza di Sarri sulle frequenze di Lazio Style Radio

Al termine di Lazio-Torino terminata 3-3, Maurizio Sarri non ha potuto parlare con la stampa a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali: a comunicarlo è stato proprio il suo vice Ianni che lo ha sostituito davanti le telecamere. In questi minuti, attraverso un post sui propri canali social, la Lazio ha annunciato la presenza di Sarri sulle frequenze di Lazio Style Radio.

Sarri interverrà a Lazio Style Radio, il comunicato della società 

Domani, alle ore 14:30, Maurizio Sarri interverrà in diretta su sslazio.it e Lazio Style Radio.

