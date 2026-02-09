Juventus-Lazio, gol annullato e rigore non concesso: l'analisi di Calvarese

Gianpaolo Calvarese si è espresso sui social riguardo il gol annullato di Koopmeiners, per il fuorigioco di Thuram, e il rigore non concesso al club bianconero nel corso di Juventus-Lazio, incontro terminato con un punto conquistato per entrambe le squadre.

Cabal nell'uno contro uno scarica la palla, continua la corsa in maniera regolare sulla sua traiettoria e va ad impattare su Gila. È vero che lo spagnolo si rende conto di non arrivare sul pallone e quasi si ritrae ma il contatto c'è e, anche se dal campo è davvero difficile da cogliere, io ritengo che sia più punibile che no.

Per quanto riguarda il fuorigioco di Thuram sul tiro di Koopmeiners giudicato punibile, dobbiamo innanzitutto capire in quale casistica regolamentare ci troviamo: non siamo in quella dell'ostruzione della linea di visione, nemmeno in quella del chiaro tentativo di giocare il pallone, al contrario, Thuram fa di tutto, allarga le gambe per lasciare passare il pallone. Possiamo inquadrare al limite questo episodio nella casistica di un movimento chiaro che ha un impatto sulle capacità del portiere di intervenire. Ricordo che in questi casi la CAN per semplificare ha parlato di un parametro fisso, scritto nel regolamento, che è quello dell'area di porta, indicando che all'interno di quest'area l’interferenza è sempre punibile. In questo caso però siamo al di fuori dell'area di porta, detto ciò, pur essendo chiaramente a più di 5,50 metri dall'area di porta, per interpretare al meglio questo episodio possiamo introdurre altri parametri statici, considerando che il tiratore si trova al di fuori dell'area di rigore e soprattutto parametri dinamici, osservando non solo la traiettoria del tiro ma il movimento dell'attaccante che alza la gamba e il gesto tecnico del portiere che sembra accennare la parata senza però tuffarsi realmente. Alla luce di tutte queste considerazioni, devo dire che la decisione assunta dal campo di annullare per fuorigioco può essere considerata sostenibile sostenibile, anche se rimangono forti dubbi.