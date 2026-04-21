Noslin, il Re di Coppa: numeri da record per l’olandese in questa competizione

Tijjani Noslin si candida a essere l'arma segreta di Maurizio Sarri per la semifinale a Bergamo. Dopo la splendida prestazione al Maradona, l'olandese ha dimostrato di essere un giocatore capace di incidere dal primo minuto, non soltanto da gara in corso. Se il campionato è stato altalenante, la Coppa Italia è diventata il suo terreno di caccia preferito.

Numeri da vero bomber

Il rendimento di Noslin in questo torneo è impressionante: 4 gol in 5 presenze. Una media realizzativa da urlo, che si traduce in una rete ogni 53 minuti giocati. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, grazie a questo ruolino di marcia, l’olandese è diventato il miglior marcatore della Lazio nella competizione, affiancando in vetta alla classifica generale nomi del calibro di Abraham, Piccoli e Castro.

Il ballottaggio con Maldini

L'esponeziale crescita dell'ex Verona fa riflettere a lungo il mister su quale sia l'opzione migliorare da schierare a Bergamo dal primo minuto: Noslin o Maldini. Infatti, nonostante il numero 27 sia stato il titolare designato, la prestazione dell'olandese a Napoli gli ha permesso di scalare le gerarchie e contendersi una maglia da titolare.