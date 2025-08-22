Lazio, Rovella titolare a Como? Per lui stagione decisiva

Il ballottaggio a centrocampo

In vista dell’esordio di Serie A contro il Como, Maurizio Sarri deve ancora sciogliere diversi dubbi di formazione, ma uno sembra già deciso: sarà Rovella a guidare il centrocampo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Monza è passato in vantaggio su Cataldi, che resta comunque una pedina fondamentale e verrà utilizzato lungo tutta la stagione.

Una sfida chiave per il futuro

Per Rovella questa rappresenta una stagione cruciale. Dopo due anni di crescita in biancoceleste e la prima convocazione in Nazionale, è ora chiamato a compiere il definitivo salto di qualità. La continuità di rendimento sarà determinante anche per mantenere il posto tra gli Azzurri: Spalletti lo aveva già inserito nel giro e Gattuso, durante la recente visita a Formello, ha confermato la sua stima e il suo interesse. Segnali che fanno pensare a una possibile convocazione già per gli impegni di settembre, decisivi per la qualificazione al Mondiale.