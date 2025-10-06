Infortunio Zaccagni, previsti oggi gli esami: si teme un lungo stop

La Lazio si avvicina alla seconda sosta per gli impegni delle nazionali in un clima di crescente preoccupazione, a causa dei numerosi infortuni che stanno colpendo la rosa. Ai sei giocatori già fermi ai box si è aggiunto anche Mattia Zaccagni, convocato per la sfida contro il Torino ma costretto a dare forfait poco prima del match.

L’attaccante ha accusato un problema muscolare durante la rifinitura di venerdì, precisamente all’adduttore, che lo ha escluso dalla lista dei disponibili per l’ultima partita prima della pausa.

Esami strumentali previsti oggi

Oggi sono previsti gli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema e permetteranno di stabilire i tempi di recupero. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, si sospetta una lesione tra il primo e il secondo grado, e il rischio è che Zaccagni debba restare fermo per circa un mese.

Lazio col fiato sospeso

A rendere la situazione ancora più delicata è il fatto che l'infortunio ha colpito proprio la zona interessata dall’intervento chirurgico, ma in un punto diverso, a cui il giocatore si era sottoposto lo scorso giugno. L'esterno biancoceleste era stato debilitato per gran parte del girone di ritorno della scorsa stagione, tanto da decidere di operarsi in estate.

Ora, però, i problemi fisici sembrano non volerlo lasciare in pace. Saranno le prossime ore, e soprattutto l’esito degli esami odierni, a chiarire davvero quanto sia grave questo nuovo stop.