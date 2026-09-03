Fabiani su Romagnoli: "Ha salutato due volte, senza mai sottoscrivere un contratto. Potevo..."

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei nuovi acquisti in casa Lazio, il direttore sportivo Fabiani si è anche soffermato sulla cessione di Alessio Romagnoli, volato ieri all'Al-Sadd, dopo un'estate incerta e piena di interrogativi.

Romagnoli, il sesto degli angeli: per due mesi gli hanno prospettato un film, il cui finale non era ciò che io volevo. Non esiste una soluzione gratis. Ieri si è fatta l'operazione inizialmente concordata con la società . Non è dipeso da me. Gattuso sapeva che Romagnoli volesse andare via.

Romagnoli sa il rispetto che ho per lui e sa quanto gli sono stato vicino se ha detto così… Cosa vuol dire "avrebbe voluto rimanere alla Lazio"? A casa mia si fa presto a parlare, io vado dietro ai fatti. Romagnoli ha salutato la Lazio due volte senza mai sottoscrivere un contratto. Io potevo pure metterlo fuori, ma se ha detto cose diverse, non è un mio problema. Romagnoli è un ragazzo intelligente. Per sfasciare un giocattolo ci vuole poco, ma rimetterlo insieme tanto. Se ogni tanto ci metti una parola positiva dai una mano a creare un ambiente positivo. C'è bisogno anche di questo. Se tutte le sere torni a casa e papà ti picchia, a casa non ci torni più.