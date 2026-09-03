Fabiani su Romagnoli: "Ha salutato due volte, senza mai sottoscrivere un contratto. Potevo..."
Nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei nuovi acquisti in casa Lazio, il direttore sportivo Fabiani si è anche soffermato sulla cessione di Alessio Romagnoli, volato ieri all'Al-Sadd, dopo un'estate incerta e piena di interrogativi.
Fabiani su Romagnoli
Romagnoli, il sesto degli angeli: per due mesi gli hanno prospettato un film, il cui finale non era ciò che io volevo. Non esiste una soluzione gratis. Ieri si è fatta l'operazione inizialmente concordata con la società. Non è dipeso da me. Gattuso sapeva che Romagnoli volesse andare via.
Romagnoli ha detto che gli sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio. Cosa ne pensa?
Romagnoli sa il rispetto che ho per lui e sa quanto gli sono stato vicino se ha detto così… Cosa vuol dire "avrebbe voluto rimanere alla Lazio"? A casa mia si fa presto a parlare, io vado dietro ai fatti. Romagnoli ha salutato la Lazio due volte senza mai sottoscrivere un contratto. Io potevo pure metterlo fuori, ma se ha detto cose diverse, non è un mio problema. Romagnoli è un ragazzo intelligente. Per sfasciare un giocattolo ci vuole poco, ma rimetterlo insieme tanto. Se ogni tanto ci metti una parola positiva dai una mano a creare un ambiente positivo. C'è bisogno anche di questo. Se tutte le sere torni a casa e papà ti picchia, a casa non ci torni più.