Giudice Sportivo Serie A: sette ammende, la più alta alla Juventus. Tutte le motivazioni

Serie A, multe per Juventus, Fiorentina, Inter e Roma: tutti i provvedimenti

Arrivano nuovi provvedimenti disciplinari in Serie A. In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate diverse ammende nei confronti dei club, con la Juventus sanzionata per 10.000 euro.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale, le decisioni sono state adottate con riserva di ulteriori eventuali provvedimenti, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.

Oltre alla Juventus, le sanzioni riguardano Fiorentina, Como, Inter e Roma, per episodi differenti avvenuti in occasione delle rispettive gare.

Giudice Sportivo Serie A, 10mila euro di multa alla Juventus

La sanzione economicamente più alta è quella inflitta alla Juventus, multata per 10.000 euro.

Secondo quanto riportato dagli atti ufficiali, un numero esiguo, in termini percentuali, di sostenitori presenti nel settore Tribuna Sud primo anello non ha rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla FIGC.

La sanzione è stata tuttavia attenuata considerando la tempestiva e formale presa di posizione della società nei confronti del comportamento definito nel provvedimento come deprecabile. Considerata anche la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio.

Due provvedimenti riguardano invece la Fiorentina. Il primo prevede un'ammenda di 6.000 euro, a titolo di responsabilità oggettiva, per aver ingiustificatamente provocato un ritardo di circa cinque minuti nell'inizio del secondo tempo.

Alla società viola è stata inoltre comminata una seconda multa da 5.000 euro. Secondo quanto riportato nel provvedimento, alcuni suoi sostenitori hanno rivolto nel corso della gara cori beceri nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.

Multe anche a Como, Inter e Roma: tutte le sanzioni

Ammenda da 5.000 euro al Como, a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato un ritardo di circa quattro minuti nell'inizio del primo tempo.

Doppia sanzione anche per l'Inter. La prima, pari a 3.000 euro, è stata inflitta perché alcuni sostenitori, al 45' del secondo tempo, hanno rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria.

La società nerazzurra dovrà inoltre pagare 1.000 euro per il lancio di una bottiglietta nel recinto di gioco durante la gara. In questo caso la sanzione è stata attenuata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Provvedimento anche per la Roma, multata per 3.000 euro. Secondo quanto riportato dagli atti ufficiali, alcuni sostenitori giallorossi hanno lanciato durante la partita due petardi nel recinto di gioco. Anche in questo caso la sanzione è stata attenuata in base all'articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Complessivamente, dunque, il provvedimento riporta sette ammende: 10.000 euro alla Juventus, due sanzioni alla Fiorentina da 6.000 e 5.000 euro, 5.000 euro al Como, due multe all'Inter da 3.000 e 1.000 euro e 3.000 euro alla Roma.