Flaminio, la Lazio avvia l’iter per la riqualificazione: presto un incontro

La Lazio ha compiuto il primo passo ufficiale verso la riqualificazione dello Stadio Flaminio, depositando in Campidoglio tutta la documentazione progettuale. Da questo momento, il dossier passa all’esame delle istituzioni capitoline, che dovranno valutare la fattibilità e l’interesse pubblico dell’intervento.

Come riportato dal Corriere dello Sport, è prevista a Palazzo Senatorio la prima riunione dei tecnici di vertice del Comune di Roma. Sul tavolo quasi cento file tra relazioni tecniche e tavole progettuali, frutto del lavoro del team scelto dal presidente Claudio Lotito, su un’idea firmata dall’architetto Marco Casamonti. In base al parere degli uffici competenti, si deciderà se riconoscere subito un interesse pubblico preliminare o se richiedere integrazioni e modifiche. Quest’ultima opzione, al momento, sembra la più probabile.

Va comunque sottolineato che il lungo percorso che ha preceduto il deposito ufficiale è stato accompagnato da numerosi confronti informali con le istituzioni, con l’obiettivo di limitare al massimo eventuali richieste di correzioni in corso d’opera.