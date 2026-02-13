Lotito in estasi dopo Bologna: Lazio in semifinale

Gli occhi chiusi prima del rigore decisivo di Kenneth Taylor, poi un’esultanza misurata prima di lasciare il Dall’Ara. Claudio Lotito ha vissuto in prima persona la qualificazione della Lazio alle semifinali di Coppa Italia, in una stagione fin qui segnata da tensioni e difficoltà.

In settimane complicate, tra la contestazione dei tifosi e il caso Romagnoli, i biancocelesti hanno reagito con orgoglio. Le prestazioni contro Genoa, Juventus e Bologna hanno rappresentato segnali di carattere, sempre sotto lo sguardo del presidente.

Secondo Il Messaggero, sul volo charter di ritorno dall’Emilia Lotito sarebbe apparso entusiasta per il risultato, rivendicando le proprie scelte dopo le cessioni di Castellanos, Guendouzi, Vecino e Mandas. Nonostante la rabbia per la trattativa sfumata con l’Al-Sadd, il presidente non ha affondato su Sarri e ha assistito al ritorno in campo di Alessio Romagnoli, che proprio contro il Bologna ha ripreso in mano la difesa, guidando il reparto con autorità. Una notte che potrebbe segnare un punto di svolta nel percorso stagionale della Lazio.