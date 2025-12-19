Lazio, rebus fasce: terzini priorità assoluta sul mercato

La Lazio resta in attesa di conoscere il proprio destino sul mercato, ma una certezza già c’è: serviranno interventi sulle corsie laterali. Le fasce sono osservate speciali ormai da mesi, tra contratti in scadenza, giocatori fuori dai piani e situazioni ancora da definire. A destra tutto ruota attorno a Marusic: se il montenegrino non dovesse rinnovare, come riporta il Corriere dello Sport, sarà necessario intervenire. Da valutare anche la posizione di Lazzari, che in estate aveva aperto al Sassuolo, senza però poter essere ceduto per l’impossibilità di sostituirlo.

Sul versante sinistro resta in bilico Tavares, destinato a partire in caso di offerte concrete: l’Al-Ittihad di Conceição ha mostrato interesse. Pellegrini, invece, sta trovando continuità, ma Sarri vorrebbe comunque un sostituto del portoghese. Il profilo seguito è Aaron Martin del Genoa, in scadenza di contratto. A destra il preferito del tecnico resta Anton Gaaei dell’Ajax, classe 2001, valutato intorno ai 10 milioni, mentre in passato era stato sondato anche Moris Valincic della Dinamo Zagabria. Se Marusic dovesse salutare, la Lazio sarà costretta a un investimento importante: il terzino ha chiesto un rinnovo biennale con opzione e un ingaggio superiore agli attuali 1,7 milioni, richiesta su cui il club ha preso tempo. Parallelamente restano aperti anche i dossier mezzala e vice Zaccagni, con Samardzic e Brescianini in lista: il primo è il profilo che Sarri gradisce maggiormente.