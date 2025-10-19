Atalanta-Lazio, Marusic nel pre: “Adesso sto bene fisicamente. Abbiamo lavorato molto"

In vista del match pomeridiano tra Atalanta e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto Adam Marusic, tornato da poco da un infortunio.

La sfida di quest’oggi mette di fronte due squadre segnate, a questo punto del campionato, da diversi e sfortunati infortuni. Il match potrebbe, quindi, non essere quello che ci si aspetterebbe da squadre di questo livello, ma per i biancocelesti è fondamentale conquistare i tre punti, così da risalire la classifica e raggiungere l’Atalanta, attualmente al settimo posto.

Ecco le dichiarazioni dei Marusic.

Le dichiarazioni di Marusic a LSC

Che gara ti aspetti?

Mi aspetto una partita molto importante, difficile, ma abbiamo lavorato molto in queste settimane: sappiamo cosa fare e quello che il mister vuole da noi. Abbiamo molti infortuni, ma dobbiamo rimanere uniti e dare tutto il possibile.

Come ti senti?

Non ho avuto tempo di festeggiare, ma ringrazio i tifosi per i messaggi. Adesso sto bene fisicamente, voglio dare tanto per questa maglia.

Nella pagina successiva le parole di Marusic ai microfoni di Sky e DAZN