Klose sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Norimberga

Miroslav Klose, ex biancoceleste, sembra essere sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Norimberga. A riportare la notizia è TMW, specificando che l'ex attaccante ha trovato un accordo con il ds della club tedesco.

Il rinnovo di contratto

Klose è pronto a rimanere sulla panchina del Norimberga, storica squadre tedesca della quale è allenatore da un anno. Il rinnovo di contratto prolungherebbe la carriera di Klose fino al 30 giugno del 2028.

Il rapporto Norimberga-Klose

La decisione dell'ex biancoceleste determina come si vive nell'ambiente del Norimberga, caratterizzato da ambizione e stabilità. Il club tedesco, infatti, vorrebbe dar vita ad un vero e proprio progetto con a capo Klose, figura ricca di valori e capacità tecniche sia dentro che fuori dal campo di gioco.