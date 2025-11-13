Klose sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Norimberga
L'ex biancoceleste sembra essere sempre più in sintonia con il club tedesco del Norimberga, con il quale firmerà un rinnovo di contratto: le ultime notizie.
Miroslav Klose, ex biancoceleste, sembra essere sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Norimberga. A riportare la notizia è TMW, specificando che l'ex attaccante ha trovato un accordo con il ds della club tedesco.
Il rinnovo di contratto
Klose è pronto a rimanere sulla panchina del Norimberga, storica squadre tedesca della quale è allenatore da un anno. Il rinnovo di contratto prolungherebbe la carriera di Klose fino al 30 giugno del 2028.
Il rapporto Norimberga-Klose
La decisione dell'ex biancoceleste determina come si vive nell'ambiente del Norimberga, caratterizzato da ambizione e stabilità. Il club tedesco, infatti, vorrebbe dar vita ad un vero e proprio progetto con a capo Klose, figura ricca di valori e capacità tecniche sia dentro che fuori dal campo di gioco.