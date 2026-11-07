Grassadonia: "Dobbiamo arrivare a questa vittoria che per noi è importante..."

Domani alle ore 18:00 la Lazio Women affronterà il Napoli in occasione della sesta giornata di Campionato. Grassadonia ha rilasciato delle dichiarazioni pre partita ai microfoni di Lazio Style.

Secondo me l'Inter è superiore alle altre squadre, è un po' indietro in classifica. Ha qualità. Il dispiacere è che siamo entrati in campo con troppa soggezione, potevamo fare meglio. L'Inter è una squadra che ha subito 0 gol, noi abbiamo avutodue occasioni dove potevamo passare in vantaggio con Sciabica, fare il gol del 2-1. Ci sta che perdi contro l'Inter, ma avremmo dovuto avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro la roma e nelle altre partite. Questo non è successo, fa parte del percorso di crescita di cui ho sempre parlato. Domenica è una partita importante, affrontiamo il Napoli che ha bloccato l'Inter la settimana precedente, è una squadra che gioca da tempo con la maggior parte delle giocatrici, ha cambiato poco. Dobbiamo arrivare a questa vittoria che per noi è importante. Siamo “penultime”, domenica con un risultato importante pupi vedere la classifica diversa, ma bisogna lavorare e correggere gli errori con grande fiducia.