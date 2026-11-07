Grassadonia: "Dobbiamo arrivare a questa vittoria che per noi è importante..."
"Il dispiacere è che siamo entrati in campo con troppa soggezione, potevamo fare meglio..."
Domani alle ore 18:00 la Lazio Women affronterà il Napoli in occasione della sesta giornata di Campionato. Grassadonia ha rilasciato delle dichiarazioni pre partita ai microfoni di Lazio Style.
La partita contro l'Inter?
Secondo me l'Inter è superiore alle altre squadre, è un po' indietro in classifica. Ha qualità. Il dispiacere è che siamo entrati in campo con troppa soggezione, potevamo fare meglio. L'Inter è una squadra che ha subito 0 gol, noi abbiamo avutodue occasioni dove potevamo passare in vantaggio con Sciabica, fare il gol del 2-1. Ci sta che perdi contro l'Inter, ma avremmo dovuto avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro la roma e nelle altre partite. Questo non è successo, fa parte del percorso di crescita di cui ho sempre parlato. Domenica è una partita importante, affrontiamo il Napoli che ha bloccato l'Inter la settimana precedente, è una squadra che gioca da tempo con la maggior parte delle giocatrici, ha cambiato poco. Dobbiamo arrivare a questa vittoria che per noi è importante. Siamo “penultime”, domenica con un risultato importante pupi vedere la classifica diversa, ma bisogna lavorare e correggere gli errori con grande fiducia.
La squadra ha forse un blocco mentale?
Nel corso della stagione ci sono momenti dove non riesci a fare gol, noi abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Ci sono momenti dove fai un tiro, la devi con lo stinco e va in porta. Non dobbiamo perdere fiducia anche se i rulstati e la vittoria ti aiutano, ti danno quella stima in più. Sicuramente siamo in un periodo di grande emergenza, tante calciatrici non riescono a trovare una continuità. Nel corso della partita diventa difficile effettuare i cambi che possono darti qualcosa in più, ma sono tutte chiacchiere e non scuse.
Che partita si aspetta contro il Napoli?
Il Napoli è cresciuto tanto, ha messo dentro delle giocatrici nuove di qualità. Stiamo cercando di recuperare giocatrici importanti che sono state fuori, metterci il cuore come le ragazze mettono sempre. Dobbiamo avere un'autostima migliore di quella contro l'Inter.