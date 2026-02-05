Lazio, Briga: "Mia figlia chiede un cambio societario già dalla pancia della mamma"
Mattia Briga, cantante e tifoso laziale, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos per commentare la nascita di sua figlia e parlare del suo amore per la Lazio
Briga - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Mattia Briga, cantante e tifoso laziale, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos per commentare la nascita di sua figlia e parlare del suo amore per i colori biancocelesti.
Il commento di Briga a Adnkronos
La nascita della figlia
Sono al settimo cielo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, l'arrivo di questa bambina è un premio al nostro non desistere e non abbatterci.
Sulla squadra che tiferà la figlia
Ma scherzi? Ho già comprato due magliette della Lazio, sarà se non la prima la seconda foto che farà. Già dalla pancia della mamma ho sentito che auspica un cambio societario.