Women, verso il derby di Coppa Italia: la Lazio si prepara a sfatare il tabù giallorosso

Grazie alla vittoria conquistata agli ottavi di finale contro il Parma, la Lazio di mister Grassadonia ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Roma in una sfida di andata e ritorno: l'andata è in programma il 21 gennaio alle ore 20:30 allo Stadio Fersini, mentre il ritorno si giocherà il 28 dello stesso mese alle ore 18:00, ma allo Stadio Tre Fontane.

Partita povera di emozioni contro il Parma: ci pensa Visentin

L'1-0 siglato da Visentin nei tempi supplementari ha permesso alle biancocelesti di evitare la lotteria dei calci di rigore, ma la partita contro le ducali non è stata affatto semplice. Per la seconda volta nel giro di una settimana, le capitoline hanno dovuto sfidare nuovamente il Parma sul fronte della Coppa Italia in una sfida povera di emozioni e caratterizzata da ritmi molto bassi, che, fino all’ultimo, è rimasta bloccata. Nonostante ciò, la Lazio è riuscita a portare a casa la qualificazione. E ora, approfittando del periodo natalizio, le ragazze biancocelesti potranno recuperare energie preziose in vista dei prossimi impegni, pur restando focalizzate sul doppio confronto con la Roma, determinante per il percorso in Coppa Italia.

Lazio-Roma, precedenti stagionali: dominio giallorosso

Il derby rappresenta storicamente un ostacolo complicato per la Lazio Women. Nelle quattro precedenti stracittadine contro la Roma, le biancocelesti non sono mai riuscite ad ottenere una vittoria e, nelle ultime due sfide stagionali, è emersa ugualmente una netta inferiorità da parte della squadra di Grassadonia, nonostante spirito e atteggiamento in campo siano spesso stati quelli giusti.

In questa stagione, le due squadre si sono affrontate già in due occasioni: nella semifinale di Women’s Cup e in campionato. In entrambi i casi è stata la Roma a imporsi. Nel primo confronto le giallorosse hanno vinto con un netto 3-0, mettendo in grande difficoltà la Lazio Women, che, dal canto suo, ha faticato particolarmente contro una Roma agguerrita e determinata. In quell'occasione le biancocelesti non sono mai entrate realmente in partita, disputando una partita colma di errori individuali, che le giallorosse hanno sfruttato a proprio vantaggio.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Nel secondo derby, al Tre Fonte, la vittoria della squadra di Rossettini non è stata di misura, ma ha ancora una volta evidenziato la superiorità delle lupacchiotte. Il risultato per 1-0 non ha raccontato fino in fondo l'andamento del match: la Roma ha sfiorato più volte il raddoppio, colpendo due traverse, un palo, oltre a vedersi annullare due gol. Segnale delle molteplici occasioni create.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

In vista della Coppa Italia, le biancocelesti saranno chiamate a provare a spezzare il tabù derby contro la Roma, con l'obiettivo di dimostrare la propria crescita e determinazione, fattori che in questa stagione si sono rivelati decisivi per conquistare risultati importanti anche con le big del campionato. Un banco di prova importante per le aquilotte, il cui rendimento quest'anno è stato finora piuttosto altalenante.