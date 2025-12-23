Lazio Women | Ecco le date dei due derby validi per i Quarti di Finale di Coppa Italia

Prosegue il percorso della Lazio Women in Coppa Italia.

Sarà derby in Coppa Italia

Dopo la bella vittoria sul campo del Parma maturata questo weekend nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia e vinta grazie alla rete di Visentin, le ragazze di Grassadonia sono approdate ai quarti di finale dove ad attenderle c'è la Roma. Le giallorosse hanno sconfitto il Lumezzane per 4-1 e adesso si presenta il Derby della Capitale.

Il calendario dei prossimi impegni della Lazio Women

La sfida sarà andata e ritorno con la prima gara che si disputerà allo Stadio Mirko di Fersini di Formello il 21 gennaio alle 20:30. Il ritorno sarà invece in casa delle giallorosse al Tre Fontane una settimana dopo, il 28 gennaio, alle 18:00.