Lazio Women | Ecco le date dei due derby validi per i Quarti di Finale di Coppa Italia

Ufficiali le date valide per i quarti di finale di Coppa Italia dove la Lazio sfiderà nel derby la Roma

Beniamino Civitelli /
Lucy Ashworth-Clifford e Lazio Women - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lucy Ashworth-Clifford e Lazio Women - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Prosegue il percorso della Lazio Women in Coppa Italia

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Sarà derby in Coppa Italia

Dopo la bella vittoria sul campo del Parma maturata questo weekend nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia e vinta grazie alla rete di Visentin, le ragazze di Grassadonia sono approdate ai quarti di finale dove ad attenderle c'è la Roma. Le giallorosse hanno sconfitto il Lumezzane per 4-1 e adesso si presenta il Derby della Capitale.

Grassadonia

Il calendario dei prossimi impegni della Lazio Women

La sfida sarà andata e ritorno con la prima gara che si disputerà allo Stadio Mirko di Fersini di Formello il 21 gennaio alle 20:30. Il ritorno sarà invece in casa delle giallorosse al Tre Fontane una settimana dopo, il 28 gennaio, alle 18:00.

 

Lazio-Cremonese, Open Var: "Trattenuta troppo leggera su Noslin, su Castellanos non è rigore…"
Ultim'ora: c'è l'ok al mercato della Lazio da parte della commissione