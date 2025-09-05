Lazio, Romagnoli torna al comando: per il derby...

Rientro a Reggio Emilia

Alessio Romagnoli è pronto a tornare protagonista. Dopo aver saltato le prime due gare stagionali a causa della squalifica rimediata nell’ultima giornata dello scorso campionato, il difensore biancoceleste è atteso al rientro contro il Sassuolo, subito dopo la sosta. Nelle prime uscite, al suo posto si è distinto il giovane Provstgaard, ma adesso per Romagnoli è arrivato il momento di riprendersi il ruolo di leader della retroguardia laziale.

L’attesa del derby

Se il ritorno in campo avverrà a Reggio Emilia, l’appuntamento che Romagnoli aspetta con più trepidazione è quello all’Olimpico. Il suo debutto stagionale davanti al pubblico di casa coinciderà infatti con il derby contro la Roma, una partita che per lui, romano e laziale, ha un valore speciale. Prima, però, ci sarà la trasferta contro i neroverdi, fondamentale per dare continuità ai segnali positivi emersi nella vittoria sul Verona.

Il Corriere dello Sport