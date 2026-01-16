Lazio–Como, si gioca lunedì all’Olimpico: i tagliandi venduti

Vendita dei biglietti lenta per il posticipo feriale

Posticipo della ventunesima giornata

La Lazio torna in campo lunedì sera, ancora una volta nel posticipo di campionato. All’Olimpico, per la ventunesima giornata, arriva il Como in una sfida in programma alle 20:45. Un appuntamento importante per i biancocelesti, chiamati a dare continuità al proprio cammino davanti al pubblico di casa.

Tagliandi ancora pochi

La vendita dei biglietti, come riportato dal Corriere dello Sport, procede al momento a rilento. Sono poco più di tremila i tagliandi staccati finora, ai quali vanno aggiunti i 29.918 abbonati. Numeri non particolarmente elevati, anche a causa della collocazione del match in un giorno feriale. Non è però escluso che l’affluenza possa aumentare nei prossimi giorni.

