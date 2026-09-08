Lazio, che gioia a Udine: i biancocelesti festeggiano il tris sui social

Fuochi d'artificio biancocelesti al Bluenergy di Udine. Dopo poco meno di 30 minuti passati in svantaggio, ci hanno pensato Davide Frattesi e Albert Gudmundsson a siglare una rimonta da sogno, portando le aquile alla terza vittoria consecutiva in questo avvio di Campionato e a quota 9. Per festeggiare il risultato, alcuni biancocelesti si sono espressi sui propri social.

Davide Frattesi

Oliver Provstgaard

Nuno Tavares