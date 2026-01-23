Moretto: "scambio di documenti per Mandas". Ecco quando volerà in Inghilterra

Dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos la Lazio è pronta a salutare altri due giocatori: Mandas e Romagnoli. La trattativa per il portiere greco è già alle battute finali.

Scambio di documenti in corso per Mandas

Come riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, è in corso lo scambio di documenti per Mandas con il Bournemouth. Il portiere greco partirà con la Lazio alla volta di Lecce per la partita di domani sera al Via del Mare e poi volerà in Inghilterra per diventare un nuovo giocatore delle Cherries.

mandas

Il post su X