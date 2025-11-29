Paradiso: "Solo noi conosciamo il nostro dramma. Vogliamo solo che Lotito lasci la Lazio"

Tommaso Paradiso, cantautore romano e noto tifoso biancoceleste, è tornato a parlare della situazione in casa Lazio, e del malcontento generale nei confronti di una gestione societaria non più tollerata da gran parte dei tifosi laziali. Ai microfoni di Rtl 102.5 ha rilasciato alcune dichiarazioni, in particolare riguardo la contestazione verso il presidente Claudio Lotito.

L'intervisto di Tommaso Paradiso

Gli indonesiani hanno comprato il Como, è questo mi fa arrabbiare... solo noi laziali conosciamo il dramma che stiamo vivendo. Non vogliamo vincere lo scudetto, né arrivare in Champions League: il nostro obiettivo è semplicemente che Claudio Lotito lasci la Lazio. Il nostro scopo è solo questo, non chiediamo altro.

Continua il cantautore