Cardone: "Romagnoli ha dato disponibilità per Lecce, ma ha già deciso…"

Se gennaio sarebbe dovuto essere il mese forse più distensivo della stagione biancoceleste con il mercato libero e la possibilità di rinforzare la squadra di Sarri, si sta rivelando invece l'esatto opposto. Dalle cessioni di due titolari alle parole di Lotito e Sarri passando per la situazione Romagnoli ed il durissimo comunicato della Lazio contro i suoi tifosi.

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, sulle frequenze di Radiosei ha fatto il punto della vicenda Romagnoli.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Sono preoccupato per la classifica della Lazio ma mi dispiace che venga lasciata sola la squadra, ci sta ovviamente, ma riconosco anche la volontà dei ragazzi.

Romagnoli

Romagnoli - Fraioli