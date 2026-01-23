Cardone: "Romagnoli ha dato disponibilità per Lecce, ma ha già deciso…"
Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, sulle frequenze di Radiosei ha fatto il punto della vicenda Romagnoli
Se gennaio sarebbe dovuto essere il mese forse più distensivo della stagione biancoceleste con il mercato libero e la possibilità di rinforzare la squadra di Sarri, si sta rivelando invece l'esatto opposto. Dalle cessioni di due titolari alle parole di Lotito e Sarri passando per la situazione Romagnoli ed il durissimo comunicato della Lazio contro i suoi tifosi.
Le parole di Giulio Cardone a Radiosei
Sono preoccupato per la classifica della Lazio ma mi dispiace che venga lasciata sola la squadra, ci sta ovviamente, ma riconosco anche la volontà dei ragazzi.
Romagnoli
Romagnoli ha parlato con tutti, spiegando i motivi della sua decisione. Io so che c’era stata anche la sua volontà di andare a Lecce se non si fosse formalizzata la cessione e credo potrà essere così visto che si sta allenando. Ha deciso di andare via ed è pronto ad assumersi la responsabilità di questa scelta.