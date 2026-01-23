Cardone: "Romagnoli ha dato disponibilità per Lecce, ma ha già deciso…"

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, sulle frequenze di Radiosei ha fatto il punto della vicenda Romagnoli

Beniamino Civitelli /
Romagnoli
Romagnoli - Fraioli

Se gennaio sarebbe dovuto essere il mese forse più distensivo della stagione biancoceleste con il mercato libero e la possibilità di rinforzare la squadra di Sarri, si sta rivelando invece l'esatto opposto. Dalle cessioni di due titolari alle parole di Lotito e Sarri passando per la situazione Romagnoli ed il durissimo comunicato della Lazio contro i suoi tifosi.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, sulle frequenze di Radiosei ha fatto il punto della vicenda Romagnoli.

Le parole di Giulio Cardone a Radiosei

Sono preoccupato per la classifica della Lazio ma mi dispiace che venga lasciata sola la squadra, ci sta ovviamente, ma riconosco anche la volontà dei ragazzi.

Romagnoli

Romagnoli
Romagnoli  - Fraioli

Romagnoli ha parlato con tutti, spiegando i motivi della sua decisione. Io so che c’era stata anche la sua volontà di andare a Lecce se non si fosse formalizzata la cessione e credo potrà essere così visto che si sta allenando. Ha deciso di andare via ed è pronto ad assumersi la responsabilità di questa scelta.

Lazio Women, ufficiale l'arrivo di Cesarini: "Mi sento a casa..."
Abbate: "Romagnoli partirà per Lecce purchè venga liberato. Ci sarà un ritiro..."