Abbate: "Romagnoli partirà per Lecce purchè venga liberato. Ci sarà un ritiro..."

La situazione in casa Lazio continua ad essere tesissima, tantissimi i temi sul banco e le questioni irrisolte a poco più di 24 dalla partita contro il Lecce.

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto il giornalista de Il Messaggero, Alberto Abbate, per analizzare le tante questioni spinose a Formello.

Le parole di Alberto Abbate a Radio Laziale

Basic ha dato disponibilità a Sarri di giocare dal 1' e sarà lui a giocare in regia con Taylor e Vecino. Se Vecino non dovesse farcela dovrebbe giocare Belahyane, Rovella ancora non ce la fa. Ci sarà un'altra riunione con Romagnoli, ha dato disponibilità a partire per Lecce purché venga liberato ma la Lazio deve trovare un sostituto.

Colloquio Sarri-Lotito

Sarri è molto preoccupato perchè venendo meno Romagnoli crolla tutto il sistema di gioco soprattutto quando non hai un centrocampo ben assortito. Romagnoli è deciso a partire, ieri c'è stato un timido tentativo di rinnovo senza nemmeno parlare di cifre. Il tentativo di Lotito è quello di discolparsi di fronte a Sarri, infatti dice a Romagnoli che è lui che non vuole rinnovare.

Colloquio Lotito-squadra

Lotito ha parlato con la squadra con Sarri in silenzio. L'aria è irrespirabile a Formello. Lotito crede ancora all'Europa e punta alla Coppa Italia. Ci sarà un ritiro prima della Coppa Italia. Lotito vuole che la squadra sia estranea a quello che sta succedendo. Molti della squadra hanno chiesto lumi e ha detto che non può competere con ingaggi dell'estero.

Romagnoli

Romagnoli va in Qatar perché guadagna 18 milioni di euro poi gli è stato servito l'assist prendendolo in giro per tre anni.

