Lazio Women, ufficiale l'arrivo di Cesarini: "Mi sento a casa..."
Arriva un rinforzo a Formello per la Lazio Women: il club biancoceleste ha ufficializzato l'acquisto in prestito di Erin Cesarini dal Milan
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2026, il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Erin Cesarini dall’ A.C. Milan.
Centrocampista classe 2005, cresce nel Settore Giovanile della S.S. Lazio prima di trasferirsi al Milan dove colleziona, nonostante la giovanissima età, circa venti presenze. Torna a vestire i colori biancocelesti dopo poco più di tre stagioni con il numero cinque sulle spalle.
Bentornata Erin!
