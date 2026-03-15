Allegri: "Per la Lazio era una partita importante con il ritorno dei tifosi. Scudetto?.."

Il mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara Lazio-Milan.

Per loro era una partita importante, con il ritorno dei tifosi. Bastava essere più ordinati, il primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, loro han corso tanto. Siamo andati meglio nel secondo tempo ma non abbiamo fatto gol, questo è il calcio. Tutti parlavano di scudetto, ma io credo che bisogna esser realisti, il milan sta facedo buone cose ma dobbiamo rimanere focalizzati sull'obiettivo Champions.