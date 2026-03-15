Allegri: "Per la Lazio era una partita importante con il ritorno dei tifosi. Scudetto?.."
Il mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara Lazio-Milan
Il mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara Lazio-Milan.
Le dichiarazioni del mister a Dazn
Per loro era una partita importante, con il ritorno dei tifosi. Bastava essere più ordinati, il primo tempo abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, loro han corso tanto. Siamo andati meglio nel secondo tempo ma non abbiamo fatto gol, questo è il calcio. Tutti parlavano di scudetto, ma io credo che bisogna esser realisti, il milan sta facedo buone cose ma dobbiamo rimanere focalizzati sull'obiettivo Champions.
Leao? Era nervoso per alcune situazioni dove poteva esser servito meglio, cose che capitano all'interno di una partita. Il campionato è lungo, dobbiamo restare sereni.
Abbiamo subito molto i contropiedi della Lazio, loro sono bravissimi, ha meno palleggio rispetto a prima e gioca più in verticale, gol come quello di oggi non si dovrebbero prendere.