Lazio, Jeda: “ Sarri non è il problema, l’ambiente è depresso e la rosa risicata”

Interpellato dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex calciatore Jeda ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva sulla Serie A, sull’avvio in campionato e su alcune protagoniste di questa stagione. L’ex attaccante ha espresso un giudizio anche sulla Lazio di Sarri, sul complicato addio in questo campionato e le prime tre partite disputate in questa stagione: ecco le sue parole.

Sono convinto che l’allenatore sia l’ultimo dei problemi per la Lazio. L’ambiente è depresso, la società ha quasi dato tutta la responsabilità al tecnico, gli ha passato la palla, visto il mercato bloccato che non ha permesso ai tifosi di parlare di altre cose. Sarri, lo sanno tutti, è un tecnico molto bravo, ma diamogli un pochino di tempo per operare in una piazza così complicata. La Lazio a volte ha fatto campionati contrassegnati da partenze stratosferiche e chiusure negative, ora magari partendo in sordina otterrà risultati migliori proprio con il passare del tempo. Se poi mi chiede un giudizio sulla rosa, le rispondo che è buona, ma un po’ risicata rispetto a quella delle altre big