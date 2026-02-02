Udinese corsara contro la Roma: giallorossi battuti
Decide una punizione deviata, squadra di Gasperini ko
Il gol che spezza l’equilibrio
L’Udinese supera la Roma per 1-0 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A. Dopo un primo tempo vivace ma privo di reti, il match si sblocca a inizio ripresa con un episodio fortunato per i friulani: una punizione di Ekkelenkamp viene deviata dalla barriera da Malen e finisce per beffare Svilar, portando in vantaggio i bianconeri.
Assalto finale e classifica
La Roma prova a reagire con un lungo forcing offensivo. Nel finale arriva anche il gol di Cristante, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Tzimikas. In pieno recupero è Okoye a risultare decisivo, negando ai giallorossi il pareggio con un intervento determinante. Con questo risultato la Roma resta quinta in classifica a quota 43 punti, mentre l’Udinese sale a 32, agganciando la Lazio.