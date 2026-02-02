Vecino saluta la Lazio con un messaggio ai tifosi
Dopo l’addio, il ringraziamento social dell’uruguaiano
Matias Vecino - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Un altro addio in casa biancoceleste
La Lazio ha ufficializzato anche l’addio di Matías Vecino. Dopo le partenze di Castellanos, Guendouzi e Mandas, anche il centrocampista uruguaiano ha lasciato la Capitale per trasferirsi al Celta Vigo, chiudendo così la sua esperienza in biancoceleste.
Il messaggio ai sostenitori
Vecino ha voluto salutare i tifosi con un messaggio semplice ma sentito, pubblicato nei commenti sotto il post di ringraziamento della società. Poche parole, ma cariche di affetto:
“Grazie di cuore a tutti. Sempre Forza Lazio”.