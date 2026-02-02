Vecino saluta la Lazio con un messaggio ai tifosi

Un altro addio in casa biancoceleste

La Lazio ha ufficializzato anche l’addio di Matías Vecino. Dopo le partenze di Castellanos, Guendouzi e Mandas, anche il centrocampista uruguaiano ha lasciato la Capitale per trasferirsi al Celta Vigo, chiudendo così la sua esperienza in biancoceleste.

Il messaggio ai sostenitori

Vecino ha voluto salutare i tifosi con un messaggio semplice ma sentito, pubblicato nei commenti sotto il post di ringraziamento della società. Poche parole, ma cariche di affetto:

“Grazie di cuore a tutti. Sempre Forza Lazio”.