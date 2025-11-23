Lazio-Lecce, conferenza Di Francesco: "Goal non da annullare. Sull'intervento di Ramadani..."

Dalla pancia dello Stadio Olimpico, in conferenza stampa il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato la gara contro la Lazio.

Ottimo approccio siamo andati in goal, non da annullare. Goal assurdo da annullare, ha portato la gara in maniera differente. La Lazio ha meritato e ci ha messo in difficoltà, abbiamo cercato di reagire nella ripresa, ma non siamo riusciti a concretizzare. In generale prestazione da cui imparare e metabolizzare velocemente la sconfitta.

Scelta di Camarda? Non ha dato i frutti sperati, non per il ragazzo ma anche perché non è stato aiutato. Nei primi dieci minuti la Lazio ci ha fatto abbassare moltissimo.

Meno brillanti del solito, la Lazio ha fatto meglio di noi e nel primo tempo hanno palleggiato bene, e noi in ritardo. Dovevamo essere meno frettolosi nella gestione e più puliti. La Lazio ha fatto meglio di noi e ora ci lecchiamo le ferite.

Se mi aspettavo una Lazio così? Ha espresso un buon calcio, ci hanno creato difficoltà. Nel primo tempo gli abbiamo dato troppo spazio, e sono stati più dominanti nel primo tempo.

Intervento di Ramadani su Basic? Ho visto solo la parte finale, non l'ho visto onestamente.

Peggior attacco della Serie A? Bisogna enfatizzare meno questo aspetto e dare più forza ai ragazzi.