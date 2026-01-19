Petrucci (Sky): "Giovane-Lazio, trattativa complessa. Sulla cessione di Mandas..."

Le operazioni in entrata è in uscita sono il tema principale in casa Lazio, nonostante l’impegno di questa sera in programma contro il Como. È proprio sul tema del mercato che si è espresso ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci.

Petrucci a Radio Laziale

Prima di nuovi acquisti bisognerà cedere. Mandas è in pole perché devi fare tante plusvalenze per non avere vincoli a giugno, ma su di lui non c'è l'accordo sulla formula, per ora l'offerta è solo in prestito con diritto.

Prosegue il giornalista