Petrucci (Sky): "Giovane-Lazio, trattativa complessa. Sulla cessione di Mandas..."
Le operazioni in entrata è in uscita sono il tema principale in casa Lazio, nonostante l’impegno di questa sera in programma contro il Como. È proprio sul tema del mercato che si è espresso ai microfoni di Radio Laziale il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci.
Petrucci a Radio Laziale
Prima di nuovi acquisti bisognerà cedere. Mandas è in pole perché devi fare tante plusvalenze per non avere vincoli a giugno, ma su di lui non c'è l'accordo sulla formula, per ora l'offerta è solo in prestito con diritto.
Prosegue il giornalista
La Lazio sta seguendo Giovane e non dispiace a Sarri, ma la trattativa al momento è molto difficile a causa dei tanti incastri. Dia al momento non ha offerte, Belahyane non è tanto convinto di tornare a Verona. Vecino deciderà a seconda delle sue condizioni, Sarri lo manderebbe in campo dal primo minuto, ma serve l'ok definitivo di Vecino che nel pomeriggio darà una risposta. Quest'anno la stiamo vedendo spesso una Lazio operaia, e non ha affatto una diminutio. La squadra ha capito i propri limiti e si adatta bene alle caratteristiche degli avversari.