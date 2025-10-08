Lazio-Juventus, al via la vendita dei tagliandi: info e prezzi

In casa Lazio continua a farsi sentire il peso degli infortuni, e Maurizio Sarri dovrà iniziare a riflettere sulle possibili soluzioni in vista della ripresa del campionato, prevista dopo la pausa per gli impegni delle nazionali.

L’infortunio di Mattia Zaccagni, che resterà fuori dai campi per circa 20 giorni, si aggiunge al caso di Nicolò Rovella, che ha deciso di non sottoporsi all’intervento chirurgico, proseguendo invece con un percorso conservativo.

Nel frattempo, a Formello, dovrebbero riprendere oggi gli allenamenti con i giocatori rimasti a disposizione dello staff tecnico, in attesa del ritorno dei nazionali.

La società biancoceleste ha inoltre comunicato l’apertura ufficiale della vendita dei biglietti per il big match contro la Juventus, in programma domenica 26 ottobre alle ore 20:45.

PRELAZIONE:

PRELAZIONE PER GLI ABBONAMENTI AQUILOTTO:

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell`abbonamento Aquilotto under 14 di tutto lo stadio, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto al costo di 10 € nel seguente periodo:

- dalle ore 16:00 di martedi 7 ottobre, fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre.

Punti vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla prelazione, sarà necessario inserire on-line nella sezione coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card S.S. Lazio:



- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA MILLENOVECENTO - CODICE 032...



- ABBONAMENTO DIGITALE CON LA EAGLE - CODICE EAG...

I posti non confermati verranno messi in vendita libera per tutti dalle ore 12:00 di mercoledi 15 ottobre.

VENDITA RISERVATA:

VENDITA DI TUTTI I SETTORI DELLO STADIO RISERVATA SOLO AI TIFOSI DELLA LAZIO E POSSESSORI DELLE CARD S.S. LAZIO ( fino al massimo di 4 tagliandi):

- dalle ore 16:00 di martedi 7 ottobre, fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre.

Punti vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

Per accedere alla vendita riservata, sarà necessario essere in possesso di una card Lazio ed inserire on-line nella sezione coupon o presentare uno dei seguenti codici presenti sulle card stesse:

- CARD MILLENOVECENTO - CODICE 032...

- CARD EAGLE - CODICE EAG...

VENDITA LIBERA:

- dalle ore 16:00 di mercoledì 15 ottobre.

Punti vendita:

- ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

- Punti vendita Vivaticket

SETTORE OSPITI

Queste le modalità di vendita del settore Ospiti (Distinto Sud Ovest):

Con obbligo della Tessera del Tifoso della Juventus dalle ore 12:00 di mercoledi 8 ottobre fino alle ore 23:59 di martedi 14 ottobre;

Vendita libera dalle ore 16:00 di mercoledi 15 ottobre.

Punti vendita:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLA FIDELITY CARD MILLENOVECENTO O EAGLE E NON SONO ABBONATI, POTRANNO RICHIEDERE AL MOMENTO DELL`ACQUISTO ANCHE ON LINE CHE, IL TITOLO D'INGRESSO VENGA CARICATO ELETTRONICAMENTE SULLA STESSA.

Questi saranno i punti di accesso allo Stadio Olimpico per i possessori dei tagliandi e degli abbonamenti:

- Via dei Gladiatori per i tagliandi Media - Sponsor Hospitality - Tribuna d` Onore - Autorità e Tribuna Monte Mario

- Via Nigra-Stadio dei Marmi per i tagliandi di Tribuna Disabili in Carrozzella

- Piazza Piero Dodi per i tagliandi di Curva Nord - Distinti Nord Est e Nord Ovest - Tribuna Tevere tutta.

Si ricorda a tutti i possessori di abbonamenti e biglietti della Tribuna Tevere, per motivi di ordine pubblico non potranno accedere dai soliti varchi di Piazza Lauro De Bosis ma da Viale Paolo Boselli verso Piazza Piero Dodi

Si ricorda che chi acquista fisicamente un biglietto presso un punto vendita è tenuto a mostrare il suo documento di identità, pena l’impossibilità di emettere il titolo di accesso ( D.L. 8/2/2010 nr. 8).

Non verranno considerate come documenti idonei alla vendita, tutte le patenti di ultima generazione che non riportano le indicazioni del luogo di residenza.

Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d`identità.

SETTORI E PREZZI:

La S.S. Lazio ricorda che i settori Distinti Nord Est e Nord Ovest e Curva Nord, sono esauriti con gli abbonamenti ma gli eventuali posti non confermati dagli abbonati aquilotti under 14, verranno messi in vendita libera.

Al costo dei biglietti online, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80 %.

(*) I biglietti ridotti Invalidi Civili al 100% e la Tribuna Tevere non deambulanti entrambi con accompagnatore, posso essere acquistati solo presso i negozi Lazio Style 1900.

(**) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 01/01/2009.

(***) Prelazione per i tagliandi Ridotto Under 14 Aquilotto per i ragazzi nati dal 01/01/2011.

I bambini di 4 anni nati dal 01/01/2021 accedono allo stadio gratuitamente e senza biglietto presentando un documento di identità o la tessera sanitaria.

All’ingresso il controllo dell’identità sarà effettuato su ogni singolo spettatore ed è pertanto obbligatorio esibire un documento di identità, compresi i minorenni.

CAMBIO NOMINATIVO

Sarà possibile fare il cambio nominativo dei biglietti e degli abbonamenti, (per questi ultimi sarà possibile farlo per tariffa corrispondente donna per donna – under per under ecc.) cliccando qui.

Il Cambio nominativo è sempre vietato per i biglietti del settore ospiti.

Solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 11:00 sarà aperta la biglietteria presso il box di Via Nigra - Stadio dei Marmi – Sportello Biglietteria.

Presso lo stesso punto vendita, verranno rilasciati i biglietti Coni e FIGC ma solo ed esclusivamente il giorno della gara e solo dalle ore 11:00 alle 13:00 – Sportello Accrediti.

Per esporre uno striscione NON CENSITO DALL`OSSERVATORIO allo stadio, è obbligatorio presentare una richiesta. Clicca qui per scaricare il modulo per poi inviarlo alla mail: [email protected]. Il richiedente verrà contattato solo in caso di esito negativo.