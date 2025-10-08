Domenico ed Elena, i laziali di 87 e 83 anni: "Giovani, tenete alta la bandiera della Lazio"

Nel corso della trasmissione "Incondizionatamente Lazio", in onda su Radio Laziale, sono intervenuti Domenico ed Elena, due storici tifosi biancocelesti diventati simbolo della passione laziale grazie alle foto che li ritraggono mano nella mano allo stadio, diventate virali. Abbonati entrambi in Tribuna Tevere, Domenico (87 anni) ed Elena (83) sono stati ospiti della trasmissione per raccontare il loro amore senza tempo per la Lazio e per lanciare un messaggio ai giovani tifos

Domenico ed Elena a Radio Laziale. Cosa direste in questo momento ad un nipote o un figlio?

Di essere sempre rispettoso verso gli altri, di adottare sempre una buona educazione. Quello che posso dire e direi. Da comportarsi bene, tutte quelle parole che dicono allo stadio quei ragazzi giovani non le sopporto.

Cosa diresti ad un giovane laziale?